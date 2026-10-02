Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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02.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von Galderma gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 161,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Galderma-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 161,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'694 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Galderma-Aktie bei 162,45 CHF. Bei 159,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92'782 Galderma-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,70 CHF. Derzeit notiert die Galderma-Aktie damit 19,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,567 USD belaufen.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Galderma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,82 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Galderma am 02.10.2026
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