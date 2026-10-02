Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag

Das Papier von Galderma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 161,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Bei 162,45 CHF erreichte die Galderma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 159,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 46'577 Galderma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Mit einem Zuwachs von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 134,70 CHF. Abschläge von 16,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,567 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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