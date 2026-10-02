Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Galderma. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 161,15 CHF.
Das Papier von Galderma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 161,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Bei 162,45 CHF erreichte die Galderma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 159,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 46'577 Galderma-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Mit einem Zuwachs von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 134,70 CHF. Abschläge von 16,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,567 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis
Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Galderma am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.