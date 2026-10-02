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02.10.2026 09:29:00

Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Galderma gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 159,50 CHF.

Galderma
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Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 159,50 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'631 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 158,85 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'144 Galderma-Aktien umgesetzt.

Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 15,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,567 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,82 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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