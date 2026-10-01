Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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01.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Anleger schicken Galderma am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Galderma. Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 162,20 CHF.
Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 162,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 162,15 CHF. Bei 167,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 223'437 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 134,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,567 USD belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,81 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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