Galderma Aktie News: Anleger schicken Galderma am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Galderma-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 162,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Galderma-Aktie bei 162,15 CHF. Bei 167,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 223'437 Galderma-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 134,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Galderma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,567 USD belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Galderma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,81 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie

Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis

Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress

Galderma-Aktie vor SMI-Aufstieg: Das sind die Pläne des CEO