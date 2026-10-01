Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Galderma gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 164,25 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Bei 163,30 CHF markierte die Galderma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 167,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'862 Galderma-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,25 CHF an. Gewinne von 14,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,20 CHF am 02.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galderma-Aktie 22,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Galderma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,567 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galderma 0,350 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Am 09.03.2028 wird Galderma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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