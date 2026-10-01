Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Galderma gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Galderma-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 165,40 CHF.
Die Galderma-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 165,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Galderma-Aktie bei 165,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'868 Galderma-Aktien umgesetzt.
Bei 188,25 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Galderma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,567 USD aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,81 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie stabil: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis
Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Anleger schicken Galderma am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.