Galderma-Aktie im Plus: Neues Hautpflegeprodukt gegen Hautalterung

Dieses soll dank einer verbesserten Formel der Gesichtsalterung stärker entgegenwirken.

Die neue Alastin-Formel werde noch in diesem Monat in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Derweil arbeite Galderma daran, diese auch auf anderen internationalen Märkten einzuführen, auf denen Alastin bereits erhältlich ist.

Die bisherige Formel Restorative Skin Complex sei dabei um zwei Ergänzungen verbessert worden, schreibt Galderma. Einerseits soll die TriHex-Technologie mit dem Zusatz von Octapeptide-45 die natürliche Fähigkeit der Haut zur Regeneration von Kollagen und Elastin unterstützen. Zudem enthalte die Formel einen neuartigen Inhaltsstoff, Magnolol, der helfe, erschöpftes Fettgewebe (Adipozyten) zu stimulieren.

Die Galderma-Aktie notiert an der Schweizer Börs ezeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 78,65 CHF.

Zug (awp)