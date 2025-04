Galderma-Aktie: Hautstraffer auf dem chinesischen Mark

Das Mittel wurde im vergangenen Jahr von den chinesischen Behörden zur Behandlung von Volumenverlust und Konturveränderungen im Mittelgesicht zugelassen.

Mit dem Markteintritt von Sculptra seien nun sämtliche Produkte aus Galdermas Portfolio injizierbarer Ästhetik in China erhältlich, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Sculptra ist ein sogenannter "regenerativer Biostimulator", also ein Mittel, das die Haut dazu anregt, sich selbst zu erneuern. Das seit 25 Jahren eingesetzte Sculptra ist inzwischen in über 40 Ländern verfügbar.

Die Zulassung in China stützt sich den Angaben zufolge auf lokale Studiendaten, die eine langanhaltende Korrektur von Volumen- und Konturverlusten im Mittelgesicht bestätigten. Mit dieser Produkteinführung reagiert Galderma auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen und sicheren ästhetischen Behandlungen. Laut Marktanalysen wächst der chinesische Ästhetikmarkt jährlich um bis zu 15 Prozent.

Zug (awp)