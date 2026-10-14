Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr

"Wir gehen davon aus, dass Galderma die Übernahme im Wert von 1,5 Milliarden Dollar problemlos verkraften wird", gab Fitch am Mittwochabend bekannt.

Für 2026 bis 2027 prognostiziert Fitch eine Brutto-EBITDA-Verschuldungsquote von höchstens 2,5x. Dies deute darauf hin, dass der positive Ausblick für das Rating bestehen bleibe, hiess es weiter.

Fitch betrachtet die Übernahme als Ergänzung zum Dermatologie-Portfolio von Galderma und als Stärkung des globalen Angebots des Unternehmens. Man gehe davon aus, dass sich die Übernahme im Jahr 2027 leicht verdünnend auf die bereinigte EBITDA-Marge von Galderma auswirken werde, schrieb Fitch. Die Ratingagentur erwarte jedoch, dass die Marge des übernommenen Geschäfts ab 2028 weitgehend mit dem Konzern-Durchschnitt von 24 Prozent vergleichbar sein werde.

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Zürich (awp)