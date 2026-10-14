Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9317 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’106 -1.3%  Bitcoin 68’277 -1.4%  Dollar 0.8350 0.3%  Öl 106.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
Raumfahrt-Investments abseits von SpaceX: Auf diese Titel setzen Analysten
Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt
Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr
Franken, Euro und US-Dollar: So bewegen sich die Devisen am Abend
Suche...
ETF Sparplan
Milliardenübernahme 14.10.2026 22:00:37

Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr

Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr

Die Übernahme der US-Hautpflegemarke ZO Skin Health durch Galderma wird nach Ansicht der Ratingagentur Fitch keinen Einfluss auf das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) des Schweizer Konzerns von "BBB" und den positiven Ausblick haben.

"Wir gehen davon aus, dass Galderma die Übernahme im Wert von 1,5 Milliarden Dollar problemlos verkraften wird", gab Fitch am Mittwochabend bekannt.

Für 2026 bis 2027 prognostiziert Fitch eine Brutto-EBITDA-Verschuldungsquote von höchstens 2,5x. Dies deute darauf hin, dass der positive Ausblick für das Rating bestehen bleibe, hiess es weiter.

Fitch betrachtet die Übernahme als Ergänzung zum Dermatologie-Portfolio von Galderma und als Stärkung des globalen Angebots des Unternehmens. Man gehe davon aus, dass sich die Übernahme im Jahr 2027 leicht verdünnend auf die bereinigte EBITDA-Marge von Galderma auswirken werde, schrieb Fitch. Die Ratingagentur erwarte jedoch, dass die Marge des übernommenen Geschäfts ab 2028 weitgehend mit dem Konzern-Durchschnitt von 24 Prozent vergleichbar sein werde.

jb/

Zürich (awp)

Weitere Links:

Nestlé-Aktie im Blick: Frankreich stellt Strafverfolgung gegen Wassersparte ein

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

14.10.26 Wenn sichere Häfen ins Wanken geraten: Gold und Franken als Alternative zu Staatsanleihen
14.10.26 SG-Marktüberblick: 14.10.2026
14.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
13.10.26 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
13.10.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
13.10.26 Alle SMI-Werte im Plus
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’664.65 19.90 SGQBEU
Short 14’967.20 13.79 SYBHSU
Short 15’515.59 8.93 SNBC4U
SMI-Kurs: 14’129.93 14.10.2026 17:31:30
Long 13’526.18 19.90 SGBWIU
Long 13’229.29 14.00 S8BFJU
Long 12’640.08 8.81 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt? - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie
US-Aktienmarkt: Warum ein Indikator die November-Rally infrage stellt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.