Galderma-Aktie fest: Manager trennen sich von Aktienpaketen im Millionen-Umfang

Insgesamt summierten sich die drei Deals auf rund 5,1 Millionen Franken, wie am Freitag publizierten Offenlegungsmeldungen an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) zu entnehmen ist.

Als Verkäufer wurden jeweils exekutiv tätige Verwaltungsratsmitglieder oder Mitglieder der Geschäftsleitung angegeben. Aus den Meldungen ist jedoch nicht ersichtlich, wer genau die Transaktionen getätigt hat.

Die beiden grösseren Verkäufe hatten ein Volumen von 2,6 und 2,2 Millionen Franken. Der Ausübungspreis betrug dabei 79,64 beziehungsweise 79,26 Franken je Aktie. Hinzu kam noch ein kleiner Verkauf über rund 0,3 Millionen Franken, mit einem etwas tieferen Ausübungspreis von 77,82 Franken pro Anteilsschein.

Galderma sind erst im April dieses Jahres an die Börse gegangen. Seitdem ist der Aktienkurs um etwa ein Viertel gestiegen. Aktuell bewegt sich der Kurs der Papiere mit rund 80 Franken auch nahe dem Allzeithoch, welches Ende August bei knapp 85 Franken markiert wurde.

Am Montag gewinnen Galderma-Aktien an der SIX zeitweise 1,96 Prozent auf 81,01 Schweizer Franken.

cg/tv

Zürich (awp)