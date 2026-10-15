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15.10.2026 11:02:36
Galderma-Aktie fällt: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Galderma hat neue Studiendaten zu seinem Wirkstoff Nemolizumab bei Kindern zwischen 2 und 11 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis vorgelegt.
In der klinischen Phase-II-Studie wurden Kinder über 52 Wochen mit Nemolizumab plus einer äusserlich angewendeten Therapie behandelt. Die Ergebnisse zeigen, dass Nemolizumab Juckreiz, Schlafstörungen und die Lebensqualität der betroffenen Kinder deutlich verbesserte. Diese Verbesserungen traten früh in der Behandlung auf und hielten über ein Jahr an. Das Mittel wurde gut vertragen, ohne neue Sicherheitsbedenken.
Nemolizumab ist in mehr als 40 Ländern für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis sowie für Erwachsene mit einer anderen Hauterkrankung namens Prurigo nodularis zugelassen. Für Kinder unter 12 Jahren besteht bisher keine Zulassung. Weitere Zulassungsverfahren sind laut Galderma im Gange.Im SIX-Handel verliert die Galderma-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 170,70 Franken.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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