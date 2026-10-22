Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an

Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung erhöht die Hautpflege-Spezialistin ihre Jahresprognose zum zweiten Mal.

Mit dem anhaltenden Wachstum im dritten Quartal ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie Galderma am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 25,1 Prozent. Damit hat das Unternehmen die eigenen Wachstumsziele und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Gewinnzahlen legt Galderma zu den ungeraden Quartalen nicht vor.

Wachstum auf allen Ebenen

Das Umsatzplus in den ersten drei Quartalen sei vor allem auf höhere Verkaufsvolumina aber auch den Mix an Produkten zurückzuführen. Galderma verkauft sowohl "injizierbare Ästhetik" wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche kletterten die Umsätze im Segment Injectable Aesthetics um 13,2 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar. Hier entwickelten sich die Neuromodulatoren deutlich dynamischer als die Filler und Biostimulatoren.

Auch die Dermatologische Hautpflege wuchs kräftig um 16,2 Prozent auf 1,24 Milliarden. Die Kernmarken Cetaphil und Alastin entwickelten sich weiterhin dynamisch, heisst es in der Mitteilung. Der E-Commerce bleibe weltweit der am schnellsten wachsende Vertriebskanal für diesen Bereich.

Am dynamischsten aber entwickelte sich die Sparte Therapeutische Dermatologie mit einem Wachstum von 64,4 Prozent auf 1,35 Milliarden. Haupttreiber war erneut Nemluvio. Das Mittel wird zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt. In beiden Indikationen habe das Produkt Marktanteile gewonnen.

Ausblick erneut erhöht

Für 2026 peilt Galderma neu ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 22,5 bis 23,5 Prozent an. Erst im Sommer hatte das Unternehmen die Prognose auf 19 bis 21 Prozent erhöht. Die Kern-EBITDA-Marge soll zu konstanten Wechselkursen weiterhin rund 26 Prozent erreichen. Den unveränderten Margenausblick begründet Galderma mit anhaltenden Investitionen in das weitere Wachstum.

Galderma-Aktien profitieren von starken Zahlen und Guidance-Erhöhung

Die Galderma-Aktien ziehen am Donnerstag kräftig an. Der SMI-Aufsteiger hat mit seinen Wachstumszahlen für das dritte Quartal die Erwartungen auf der ganzen Linie übertroffen und dazu noch die Wachstumsvorgaben für das Gesamtjahr angehoben.

Im Schweizer Handel springt die Galderma-Aktie zwischenzeitlich um 6,32 Prozent an auf 202,00 Franken. Damit ist Galderma das SMI-Unternehmen mit dem grössten Plus.

Am besten hat laut Analysten der Geschäftszweig Therapeutic Dermatology abgeschnitten, was nicht zuletzt dem starken Absatz mit Nemluvio zu verdanken sei. Mit 302 Millionen US-Dollar steuerte das Hautmittel im dritten Quartal mehr als erhofft zum Gruppenumsatz bei. Durchschnittlich waren Analysten von einem Umsatzbeitrag in Höhe von 283 Millionen Dollar ausgegangen.

Die Sorgen, dass Nemluvio ein Wachstumsproblem bekommen könnte, seien unbegründet gewesen, heisst es bei Vontobel. Nemluvio sei auf Kurs, sich dieses Jahr zu einem Blockbuster mit über einer Milliarde Dollar Umsatz zu entwickeln.

Das gute Abschneiden im dritten Quartal erlaubt es Galderma, die diesjährigen Vorgaben für das Umsatzwachstum erneut zu erhöhen. Die Anhebung an sich kommt zwar für Experten nicht überraschend - wohl aber die Grössenordnung der Anpassung, wie es in einem Kommentar der RBC heisst. Die meisten Analysten gehen dabei davon aus, dass dies eine Erhöhung der Konsensschätzungen um 1 bis 2 Prozent nach sich zieht.

Nun richten sich die Blicke auf die Wiedereinreichung des Zulassungsantrage in den USA für das Mittel Relfydess. Galderma bestätigte, dass dies im ersten Quartal 2027 geschehen soll. Laut ZKB könnte dieser Zeitplan die hohen Konsenserwartungen für das nächste Jahr trüben, da die Lancierung von Relfydess in den USA die Ergebnisse 2027 nur teilweise positiv beeinflussen könnte. Und laut Jefferies muss sich das Management an der Telefonkonferenz am Nachmittag auf Fragen dazu einstellen, wie die Chancen dieses Mal für einen positiven Bescheid stehen.

hr/an

Zug (awp)