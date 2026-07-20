|Hautpflegemarke
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20.07.2026 07:22:00
Galderma-Aktie: Alastin in Japan und Asien-Pazifik auf den Markt gebracht
Galderma hat die Einführung seiner regenerativen Hautpflegemarke Alastin in Japan und weiteren Schlüsselmärkten in der Asien-Pazifik-Region angekündigt.
Diese Expansion folge auf die jüngsten Markteinführungen von Alastin in China und Australien und unterstreiche Galdermas anhaltendes Engagement in der JPAC-Region, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Die Region zeichne sich durch fortschrittliche Hautpflegepraktiken und ein rasantes Wachstum im Bereich der injizierbaren ästhetischen Behandlungen aus. Dies führe zu einer steigenden Nachfrage nach integrierten Hautpflegelösungen, die die Vorbereitung der Haut, ihre Regeneration und ihre langfristige Qualität unterstützen.
awp-robot/hr/cg
Zug (awp)
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