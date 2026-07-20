Galderma-Aktie: Alastin in Japan und Asien-Pazifik auf den Markt gebracht

Die Marke wurde kürzlich in Taiwan eingeführt, wird in Kürze in Japan auf den Markt kommen und hat die Zulassung für Singapur und Südkorea erhalten, wo die Markteinführung für September bzw. November geplant ist.

Diese Expansion folge auf die jüngsten Markteinführungen von Alastin in China und Australien und unterstreiche Galdermas anhaltendes Engagement in der JPAC-Region, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Region zeichne sich durch fortschrittliche Hautpflegepraktiken und ein rasantes Wachstum im Bereich der injizierbaren ästhetischen Behandlungen aus. Dies führe zu einer steigenden Nachfrage nach integrierten Hautpflegelösungen, die die Vorbereitung der Haut, ihre Regeneration und ihre langfristige Qualität unterstützen.

awp-robot/hr/cg

Zug (awp)