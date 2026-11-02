GalaxyCore A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GalaxyCore A veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GalaxyCore A im vergangenen Quartal 2.54 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GalaxyCore A 2.09 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch