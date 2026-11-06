Galaxy Surfactants legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Galaxy Surfactants gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 33.78 INR gegenüber 18.75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch