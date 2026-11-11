Galaxy Gaming präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Galaxy Gaming lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch