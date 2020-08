Galaxy Gaming erweitert europäische Präsenz mit weltweit führenden Nebenwetten in Frankreich und der Schweiz

LAS VEGAS, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 21+3, die weltweit führende Nebenwette, hat in Frankreich eine behördliche Genehmigung erhalten. Die zusätzliche Nebenwette "Top 3" von 21+3 wird darüber hinaus zum ersten Mal in der Schweiz angeboten. Gavin Wright von Galaxy und Vertriebspartner LGS haben schnell eine Reihe von Blackjack-Nebenwetten in französischen und schweizerischen Casinos platziert. "Sowohl Frankreich als auch die Schweiz sind Schlüsselmärkte für 21+3 und Galaxy Gaming. Während wir in Grossbritannien stark aufgestellt sind, ist es unser Ziel, Kunden in ganz Europa mit grossartigen Produkten für ihre Spieler zu bedienen", so Gavin Wright von Galaxy.



"Das Wachstum in Europa wird weiterhin ein Schwerpunkt für Galaxy Gaming sein. Frankreich und die Schweiz sind nur der Anfang. Wir hoffen, unsere Produkte in diesem Jahr und darüber hinaus in Casinos auf dem ganzen Kontinent anbieten zu können. Unsere Titel schneiden im europäischen iGaming-Segment weiterhin sehr gut ab und wir glauben, dass unsere Produkte auch in Casinos auf dem Festland gut ankommen werden", so Todd Cravens, CEO von Galaxy Gaming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Galaxy weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen können, einschliesslich der von Zeit zu Zeit in Berichten aufgeführten Informationen, die Galaxy bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission einreicht.

Über Galaxy Gaming

Galaxy Gaming (galaxygaming.com) mit Hauptsitz in Las Vegas, Nevada (USA), entwickelt und vertreibt innovative unternehmenseigene Tischspiele, hochmoderne elektronische Wettplattformen und fortschrittliche Bonussysteme für Casinos auf dem Festland, Flussboote, Kreuzfahrtschiffe und Online-Casinos weltweit. Über seinen iGaming-Partner Progressive Games Partners LLC lizenziert Galaxy Gaming seine unternehmenseigenen Tischspiele an die Online-Gaming-Branche. Die Spiele von Galaxy können online unter FeelTheRush.com gespielt werden. Bleiben Sie mit Galaxy auf Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube und Twitter (@GalaxyGamingLV) in Verbindung.