Galaxy Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Galaxy Entertainment veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150.2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Galaxy Entertainment einen Umsatz von 106.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch