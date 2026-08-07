Galaxy Digital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Galaxy Digital hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Galaxy Digital mit einem Umsatz von insgesamt 8.71 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.82 Prozent verringert.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0.477 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 9.06 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch