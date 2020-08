Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 und Unternehmensneuigkeiten bekannt

NEW YORK, 17. August 2020 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) (nachfolgend „Galaxy Digital", „GDH Ltd." oder das „Unternehmen") gab heute sowohl für Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP" oder die „Personengesellschaft") als auch für GDH Ltd. die Finanzergebnisse für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2020 („Q2 2020" bzw. das „zweite Quartal") bekannt. Zudem wurden neue Informationen zum Unternehmen bis zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung veröffentlicht.

„Das zweite Quartal und die Ergebnisse im bisherigen Jahresverlauf spiegeln einen dynamischen Kryptowährungs- und Blockchain-Technologiesektor mit mehreren positiven Impulsen wider, aber auch die kumulativen Investments unseres Unternehmens in Marktbeziehungen, differenzierte Lösungen und in die Infrastruktur", sagte Mike Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital. „Seien es neu angekündigte Partnerschaften, kontinuierliche Zugewinne beim Asset Management, starke Handelsvolumina, neue Mandate im Investment Banking oder neue und anschliessende Venture-Investments – Galaxy Digital entwickelt sich schnell, um die breitgefächerten Chancen im Bereich digitale Assets in vollem Umfang zu nutzen."

Unternehmensneuigkeiten

Am 6. Juli 2020 startete der Handel des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange (nachfolgend „TSX"), nach dem Aufstieg von der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen schloss sein Aktienrückkaufprogramm im April 2020 ab. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erwarb das Unternehmen rund 4,9 Millionen Aktien zu einem Gesamtpreis von C$ 5,5 Millionen.

ab. des Aktienrückkaufprogramms erwarb das Unternehmen rund 4,9 Millionen Aktien zu einem Gesamtpreis von Millionen. Galaxy Digital beabsichtigt, einen Führungswechsel in seinem Geschäftsbereich Investment Banking im vierten Quartal 2020 vorzunehmen, wenn Ian Taylor , derzeit Leiter des Investment Banking, das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen hat mit einem Verfahren zur Rekrutierung einer Führungskraft begonnen.

Highlights der Geschäftstätigkeit

Während des zweiten Quartals 2020 hat das Team Principal Investments zwei neue und vier Folgeinvestments über investiertes Kapital von insgesamt $ 5,7 Millionen abgeschlossen.

Millionen abgeschlossen. Die während des zweiten Quartals getätigten Investments bringen das Kapital, das für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2020 eingesetzt wurde, auf einen Betrag von $ 19,9 Millionen, aufgeteilt auf zwei neue Investments und neun Folgeinvestments.



Die vom 9. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020 getätigten Investments (einschliesslich der erworbenen Kredite) belaufen sich auf insgesamt $ 201,5 Millionen und setzen sich aus 37 neuen und 39 Folgeinvestments zusammen.

Millionen und setzen sich aus 37 neuen und 39 Folgeinvestments zusammen. Wie bereits im Vorfeld berichtet, verfügte Galaxy Digital Capital Management (nachfolgend „GDCM" oder „GDAM") zum 30. Juni 2020 über ein verwaltetes Vermögen (nachfolgend „AUM") von $ 375,3 Millionen, bestehend aus: Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (nachfolgend der „Index Fund") - $ 10,5 Millionen (gemäss der Berechnung nach den Bestimmungen des Gesellschaftervertrags des Fonds); Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP, und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (nachfolgend zusammen als die „Bitcoin Funds" bezeichnet) - $ 39,8 Millionen, und Galaxy EOS VC Fund LP (nachfolgend der „EOS Fund") mit einem festgelegten Kapital von $ 325,0 Millionen.

Millionen, bestehend aus: Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (nachfolgend der „Index Fund") - $ 10,5 Millionen (gemäss der Berechnung nach den Bestimmungen des Gesellschaftervertrags des Fonds); Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP, und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (nachfolgend zusammen als die „Bitcoin Funds" bezeichnet) - Millionen, und Galaxy EOS VC Fund LP (nachfolgend der „EOS Fund") mit einem festgelegten Kapital von Millionen. Während des zweiten Quartals 2020 konzentrierte sich GDAM weiterhin auf den kürzlich aufgelegten Galaxy Bitcoin Fund und den Galaxy Institutional Bitcoin Fund (nachfolgend zusammen als die „Bitcoin Funds" bezeichnet). Die Bitcoin Funds bieten institutionellen und akkreditierten Investoren institutionell geschnürte Bitcoin-Exposition, unterstützt durch geprüfte Dienstleister, u. a. durch Bakkt, einer Plattform für digitale Vermögenswerte, die von Intercontinental Exchange (ICE) und Fidelity Digital Assets als Fondsleiter, Bloomberg L.P. für die Preisermittlung, Deloitte & Touche LLP für Audits und Ernst & Young LLP für Steuerangelegenheiten gegründet wurde. Die Bitcoin Funds verfolgen die Preisgestaltung des Bitcoin (nachfolgend „XBT") über Bloomberg CFIX. XBT wird von Bloomberg verwaltet und nutzt einen ausgefeilten Algorithmus zur Erzeugung akkurater Angaben für Geld- und Briefangebote, die sich aus den von Bloomberg genehmigten Quellen für die Preisgestaltung von Kryptowährungen ergeben. Die Bitcoin Funds sind ein komplementäres Produkt, das zusätzlich zum bestehenden Index Fund angeboten wird. Im zweiten Quartal 2020 erzielte der XBT 40,81 % und hat für das laufende Jahr bis 12. August 2020 61,89 % erzielt.

61,89 % erzielt.

Der Index Fund ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der den Bloomberg Galaxy Crypto Index (den „BGCI") verfolgt – einen Index mit Co-Branding von und unter der Verwaltung von Bloomberg, der konzipiert wurde, um die Performance des grössten, liquidesten Anteils des Marktes für digitale Assets abzubilden. Im zweiten Quartal 2020 erzielte der BCGI 31,07 % und hat für das laufende Jahr bis 12. August 2020 90,23 % erzielt.

90,23 % erzielt.

Im Juni gab GDAM eine strategische Partnerschaft mit CAIS bekannt, der branchenführenden, alternativen Investmentplattform, um Finanzberatern einen optimierten Zugang zu den Investmentprodukten von Galaxy Digital zu bieten, aber auch um Schulungsressourcen bereitzustellen, die sich von Blockchain bis hin zu digitalen Vermögenswerten erstrecken. Die CAIS-Plattform ermöglicht Finanzberatern den Zugriff auf eine durchgängige Komplettlösung, einschliesslich einer breiten Auswahl von alternativen Investmentfonds und -produkten, unabhängiger Due-Diligence-Prüfung von Mercer, Tools und Analysen, eines rationalisierten Investmentprozesses sowie Integration mit Depotstellen für eine höhere Berichtspräzision.

gab GDAM eine strategische Partnerschaft mit CAIS bekannt, der branchenführenden, alternativen Investmentplattform, um Finanzberatern einen optimierten Zugang zu den Investmentprodukten von Galaxy Digital zu bieten, aber auch um Schulungsressourcen bereitzustellen, die sich von Blockchain bis hin zu digitalen Vermögenswerten erstrecken. Die CAIS-Plattform ermöglicht Finanzberatern den Zugriff auf eine durchgängige Komplettlösung, einschliesslich einer breiten Auswahl von alternativen Investmentfonds und -produkten, unabhängiger Due-Diligence-Prüfung von Mercer, Tools und Analysen, eines rationalisierten Investmentprozesses sowie Integration mit Depotstellen für eine höhere Berichtspräzision.

Des Weiteren tätigte das Team von Galaxy Interactive, das den Galaxy EOS VC Fund (den „EOS Fund") verwaltet, im zweiten Quartal 2020 Investments in StockX, OS Gaming, Playable Worlds, AviaGames, Hour One sowie Zusatzinvestments in Cipher Trace, Tempo Storm und Clause.

Das Handelsgeschäft der Personengesellschaft unter der Bezeichnung Galaxy Digital Trading (nachfolgend „GDT") generierte im zweiten Quartal über $ 1 Milliarde Handelsvolumen über seinen OTC-Trading-Desk. GDT verzeichnete einen Anstieg der aktiv tätigen Handelskontrahenten und Handelsvolumina im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Quartal 2020, obwohl eine nahezu historisch zu bezeichnende geringe Volatilität in diesem Bereich zu beobachten war. Der Anstieg beim Handel kann GDTs Management seiner Kontrahentenbasis, die sich sowohl in Grösse als auch in Ausgereiftheit weiterentwickelt hat, der Erholung der Preise von den Tiefstwerten im März 2020 sowie der konsequenten weiteren Einführung unserer elektronischen Handelsplattform zugeschrieben werden. Die im Handelsgeschäft beobachtete Dynamik hat sich bis ins dritte Quartal 2020 fortgesetzt, da sich Bitcoin und Ether beträchtlich nach oben bewegt haben und die Kontrahentenbasis von GDT sich weiter engagiert hat. Während des gleichen Zeitraums erzeugten die kontinuierlichen Verbesserungen von GDT an seiner Produktsuite eine fortgesetzte Nachfrage über seine gesamten Finanzierungs-, Derivate- und Handelslösungen hinweg. Diese Lösungen erleichtern die Kontrahentenbindung und sie sind auf dem Markt günstig positioniert, um eine konkurrenzstarke Geschäftstätigkeit in unserem Markt zu wahren.

Milliarde Handelsvolumen über seinen OTC-Trading-Desk. GDT verzeichnete einen Anstieg der aktiv tätigen Handelskontrahenten und Handelsvolumina im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Quartal 2020, obwohl eine nahezu historisch zu bezeichnende geringe Volatilität in diesem Bereich zu beobachten war. Der Anstieg beim Handel kann GDTs Management seiner Kontrahentenbasis, die sich sowohl in Grösse als auch in Ausgereiftheit weiterentwickelt hat, der Erholung der Preise von den Tiefstwerten im März 2020 sowie der konsequenten weiteren Einführung unserer elektronischen Handelsplattform zugeschrieben werden. Die im Handelsgeschäft beobachtete Dynamik hat sich bis ins dritte Quartal 2020 fortgesetzt, da sich Bitcoin und Ether beträchtlich nach oben bewegt haben und die Kontrahentenbasis von GDT sich weiter engagiert hat. Während des gleichen Zeitraums erzeugten die kontinuierlichen Verbesserungen von GDT an seiner Produktsuite eine fortgesetzte Nachfrage über seine gesamten Finanzierungs-, Derivate- und Handelslösungen hinweg. Diese Lösungen erleichtern die Kontrahentenbindung und sie sind auf dem Markt günstig positioniert, um eine konkurrenzstarke Geschäftstätigkeit in unserem Markt zu wahren. Im Juni kündigten Galaxy Digital Trading und Bakkt®, die Handels- und Depotplattform für digitale Asset-Derivate im Mehrheitsbesitz der Intercontinental Exchange (ICE), eine Partnerschaft an, um einen gemeinsamen erstklassigen Service für Assetmanager einzuführen, die Bitcoin erwerben, damit Positionen aufbauen und verwahren wollen. GDT stellt den Marktzugang und die Handelskapazitäten bereit, während Bakkt Warehouse, ein vom New York State Department of Financial Services regulierter, qualifizierter Depotführer, die digitalen Vermögenswerte für Klienten sichert.

kündigten Galaxy Digital Trading und Bakkt®, die Handels- und Depotplattform für digitale Asset-Derivate im Mehrheitsbesitz der Intercontinental Exchange (ICE), eine Partnerschaft an, um einen gemeinsamen erstklassigen Service für Assetmanager einzuführen, die Bitcoin erwerben, damit Positionen aufbauen und verwahren wollen. GDT stellt den Marktzugang und die Handelskapazitäten bereit, während Bakkt Warehouse, ein vom Department of Financial Services regulierter, qualifizierter Depotführer, die digitalen Vermögenswerte für Klienten sichert. Im zweiten Quartal begann die Personengesellschaft damit, den Geschäftsbereich Beratungsdienstleistungen dem Geschäftsbereich Investment Banking zuzuweisen. In Bezug auf den Geschäftsbereich Investment Banking agierte die Personengesellschaft während des zweiten Quartals 2020 als strategischer Berater für einen vertraulichen Klienten aus dem Bergbausektor. Darüber hinaus nahm die Personengesellschaft einen Finanzierungseinsatz im Bergbausektor auf.

Während der ersten Jahreshälfte 2020 verzeichnete das Investment Banking nennenswerte Fortschritte in Richtung auf das strategische Ziel, die führende strategische Beratungsgesellschaft für Unternehmensfinanzen auf dem Gebiet von Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte zu werden.



Das Investment Banking gewann neue Mandate für Klienten aus den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und anderen strategischen Themen, wobei sich verschiedene aktive Mandate in unterschiedlichen Stadien der Ausführung befinden.



Galaxy Digital Advisors LLC änderten ihren Namen in Galaxy Digital Partners LLC.

Ausgewählte finanzielle Highlights von GDH LP (Q2 2020)

Zum 30. Juni 2020 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte, einschliesslich derer, die als Sicherheit hinterlegt wurden, auf $ 170,8 Millionen, was einen Anstieg von $ 76,6 Millionen seit 31. Dezember 2019 bedeutet. Dieser Anstieg lässt sich grösstenteils auf den Anstieg des beizulegenden Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte während dieses Zeitraums zurückführen, da sich die Preise der von der Personengesellschaft gehaltenen digitalen Vermögenswerte erhöhten, aber auch auf einen Anstieg der Bestände von bestimmten digitalen Vermögenswerten.

Millionen, was einen Anstieg von Millionen seit 31. Dezember 2019 bedeutet. Dieser Anstieg lässt sich grösstenteils auf den Anstieg des beizulegenden Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte während dieses Zeitraums zurückführen, da sich die Preise der von der Personengesellschaft gehaltenen digitalen Vermögenswerte erhöhten, aber auch auf einen Anstieg der Bestände von bestimmten digitalen Vermögenswerten. Zum 30. Juni 2020 verfügte die Personengesellschaft über einen Bitcoin-Bestand in Höhe von $ 133,9 Millionen (31. Dezember 2019 - $ 81,3 Millionen). Darüber hinaus war keine wesentliche Änderung der Bitcoin-Buchwerte der Personengesellschaft zum 13. August 2020 zu verzeichnen.

Millionen (31. Dezember 2019 - Millionen). Darüber hinaus war keine wesentliche Änderung der Bitcoin-Buchwerte der Personengesellschaft zum 13. zu verzeichnen. Die Investments bis zum 30. Juni 2020 beliefen sich auf $ 177,8 Millionen, was einem Anstieg von $ 19,6 Millionen gegenüber 31. Dezember 2019 entspricht. Diese Änderung ereignete sich hauptsächlich durch neues Kapital in Höhe von $ 19,9 Millionen welches das Team von Principal Investments während dieses Zeitraums einsetzte.

Millionen, was einem Anstieg von Millionen gegenüber 31. Dezember 2019 entspricht. Diese Änderung ereignete sich hauptsächlich durch neues Kapital in Höhe von Millionen welches das Team von Principal Investments während dieses Zeitraums einsetzte. Das Gesamtkapital erhöhte sich während des Jahres um $ 19,8 Millionen auf $ 374,9 Millionen zum 30. Juni 2020, was sich primär auf einen Nettogesamtertrag von $ 10,8 Millionen zurückführen lässt.

Millionen auf Millionen zum 30. Juni 2020, was sich primär auf einen Nettogesamtertrag von Millionen zurückführen lässt. Zum 30. Juni 2020 belief sich der Nettobilanzwert 1 der Personengesellschaft pro Einheit auf ca. C$ 1,82 (US$ 1,33) im Vergleich zu C$ 1,62 (US$ 1,24) per 31. Dezember 2019.

der Personengesellschaft pro Einheit auf ca. im Vergleich zu per 31. Dezember 2019. Für die am 30. Juni 2020 abgeschlossenen drei Monate belief sich der Nettogesamtertrag auf $ 38,5 Millionen gegenüber einem Nettogesamtertrag von $ 113,8 Millionen für die drei Monate, die am 30. Juni 2019 endeten. Der aktuelle Quartalsgewinn ergab sich hauptsächlich durch die realisierten Gewinne aus digitalen Vermögenswerten, d. h. durch kontinuierlich am Markt gehandelte Kryptowährungen. Der Nettogesamtertrag für die drei Monate, die am 30. Juni 2019 endeten, war primär ein Ergebnis der realisierten Gewinne aus digitalen Vermögenswerten und der nicht realisierten Gewinne aus Investments. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2020 belief sich der Nettogesamtertrag auf $ 10,8 Millionen gegenüber einem Nettogesamtertrag von $ 126,6 Millionen für den gleichen Zeitraum, der am 30. Juni 2019 endete. Der aktuelle Ertrag im bisherigen Jahresverlauf war grösstenteils ein Ergebnis der realisierten und nicht realisierten Gewinne aus digitalen Vermögenswerten, die teilweise durch die Betriebsaufwendungen im bisherigen Jahresverlauf kompensiert wurden. Der Nettogesamtertrag für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 war hauptsächlich ein Ergebnis der realisierten und nicht realisierten Gewinne aus digitalen Vermögenswerten, die teilweise durch die Betriebsaufwendungen im bisherigen Jahresverlauf kompensiert wurden.









1 Der Nettobilanzwert beinhaltet Minderheitsbeteiligungen.

Finanzergebnisse von GDH LP



30. Juni

31. Dezember

2020

2019 Vermögenswerte









Umlaufvermögen









Barvermögen $ 40.393.773

$ 106.262.780 Digitale Vermögenswerte

162.514.265



85.980.731 Investments

177.825.315



158.163.420 Aussenstände für Handel mit digitalen Vermögenswerten

3.368.224



330.609 Darlehensforderungen für digitale Vermögenswerte

22.307.904



16.061.945 Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte

12.298.708



10.585.819 Aussenstände

1.335.982



1.853.169 Derivate

4.220.924



— Rechnungsabgrenzungen und sonstige Vermögenswerte

2.409.119



2.580.255 Darlehensforderungen

356.094



11.719.738



427.030.308



393.538.466













Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

4.878.111



5.182.993

Sachanlagen

3.809.242



4.057.662





8.687.353



9.240.655

Gesamtvermögen $ 435.717.661

$ 402.779.121















Verbindlichkeiten











Laufende Verbindlichkeiten











Leer verkaufte digitale Vermögenswerte $ 7.878.037

$ 18.616.860

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

11.228.329



11.719.494

Verbindlichkeiten für Handel mit digitalen Vermögenswerten

1.219.156



250.158

Darlehensverbindlichkeiten für digitale Vermögenswerte

34.173.574



11.134.329

Verbindlichkeiten für Sicherheiten

901.097



434.498

Leasingverbindlichkeiten

776.699



772.003





56.176.892



42.927.342















Leasingverbindlichkeiten

4.644.183



4.747.214

Gesamte Verbindlichkeiten

60.821.075



47.674.556















Kapital











Gesellschafterkapital

356.642.619



347.785.081

Minderheitsbeteiligungen

18.253.967



7.319.484

Gesamtkapital

374.896.586



355.104.565















Gesamte Verbindlichkeiten und Kapital $ 435.717.661

$ 402.779.121





Drei Monate zum

30. Juni 2020 Drei Monate zum

30. Juni 2019 Sechs Monate zum

30. Juni 2020 Sechs Monate zum

30. Juni 2019 Einnahmen (Verlust)















Beratungs- und Managementgebühren $ 1.471.229 $ 1.329.700 $ 3.057.842 $ 2.850.211 Realisierter Nettogewinn aus digitalen Vermögenswerten

48.517.074

98.099.376

10.365.143

115.570.500 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Investments

(4.580.629)

38.100.635

(4.417.858)

38.100.635 Zinseinkünfte

1.269.805

920.159

2.708.932

1.625.922

Nettogewinn aus Derivaten

2.438.246

5.090.313

6.873.313

5.699.309





49.115.725

143.540.183

18.587.372

163.846.577





















Betriebsausgaben















Aktienbasierte Vergütungen

3.290.561

6.822.269

4.911.971

17.143.772 Vergütungen und vergütungsbezogene Ausgaben

5.809.771

7.725.305

12.994.165

14.679.470

Allgemeine und Verwaltungsausgaben

2.721.765

1.887.780

6.320.354

4.409.070

Honorare

1.269.676

1.011.301

2.503.201

3.616.627

Zinsen

1.260.154

938.928

2.271.641

1.627.254

Versicherungen

382.131

330.254

664.261

757.104

Verwaltungshonorare

50.000

50.000

100.000

100.000





(14.784.058)

(18.765.837)

(29.765.593)

(42.333.297)





















Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten

(2.203.038)

11.613.204

10.721.287

10.948.674

Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Investments

6.957.658

(22.724.996)

11.631.898

(5.822.225)

Nicht realisierter Fremdwährungsgewinn (-verlust)

(392.164)

189.526

(565.682)

280.598

Realisierter Fremdwährungsgewinn (-verlust)

(190.036)

(89.226)

141.540

(199.738)





4.172.420

(11.011.492)

21.929.043

5.207.309





















Einnahmen für den Zeitraum $ 38.504.087 $ 113.762.854 $ 10.750.822 $ 126.720.589





















Einnahmen mit Zuschreibung zu:

















Anteilsinhabern der Personengesellschaft

35.296.330

107.964.998

8.355.601

120.535.626

Minderheitsbeteiligungen

3.207.757

5.797.856

2.395.221

6.184.963



$ 38.504.087 $ 113.762.854 $ 10.750.822 $ 126.720.589

Sonstige gesamte Einnahmen (Verluste)

















Differenzen aus Fremdwährungsumrechnungen

—

4.666

16.793

(88.268)





















Nettoeinnahmen und Gesamteinnahmen für den Zeitraum $ 38.504.087 $ 113.767.520 $ 10.767.615 $ 126.632.321





















Nettoeinnahmen und Gesamteinnahmen mit Zuschreibung zu:

















Anteilsinhabern der Personengesellschaft $ 35.296.330 $ 107.969.664 $ 8.372.394 $ 120.447.358

Minderheitsbeteiligungen

3.207.757

5.797.856

2.395.221

6.184.963



$ 38.504.087 $ 113.767.520 $ 10.767.615 $ 126.632.321



Einnahmen und Ausgaben, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2020 zu melden sind, beziffern sich wie folgt:





Handel

Principal Investments

Asset Management

Investment Banking

Corporate u. a.

Gesamt Einnahmen (Verlust)























Beratungs- und Managementgebühren $ — $ — $ 1.246.229 $ 225.000 $ — $ 1.471.229

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten

48.710.411

(193.337)

—

—

—

48.517.074

Realisierter Nettoverlust aus Investments

—

(4.580.629)

—

—

—

(4.580.629)

Zinseinkünfte

1.142.879

122.489

4.394

—

43

1.269.805

Nettogewinn aus Derivaten

2.438.246

—

—

—

—

2.438.246





52.291.536

(4.651.477)

1.250.623

225.000

43

49.115.725



























Betriebsausgaben

4.810.233

788.796

3.002.789

769.610

5.412.630

14.784.058



























Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten

(14.564.670)

12.361.632

—

—

—

(2.203.038)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Investments

—

6.957.658

—

—

—

6.957.658

Nicht realisierter Fremdwährungsverlust

(392.164)

—

—

—

—

(392.164)

Realisierter Fremdwährungsverlust

(190.036)

—

—

—

—

(190.036)





(15.146.870)

19.319.290

—

—

—

4.172.420



























Nettoeinnahmen (-verlust) $ 32.334.433 $ 13.879.017 $ (1.752.166) $ (544.610) $ (5.412.587) $ 38.504.087



Einnahmen und Ausgaben, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 zu melden sind, beziffern sich wie folgt:





Handel

Principal Investments

Asset Management

Investment Banking

Corporate u. a.

Gesamt Einnahmen (Verlust)























Beratungs- und Managementgebühren $ — $ — $ 1.329.700 $ — $ — $ 1.329.700

Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus digitalen Vermögenswerten

98.711.252

(611.876)

—

—

—

98.099.376

Realisierter Nettogewinn aus Investments

—

38.100.635

—

—

—

38.100635

Zinseinkünfte

244.242

659.445

—

16.256

216

920.159

Nettogewinn (-verlust) aus Derivaten

5.094.063

30.000

(33.750)

—

—

5.090.313





104.049.557

38.178.204

1.295.950

16.256

216

143.540.183

























Betriebsausgaben

5.298.802

1.556.254

3.928.206

2.381.366

5.601.209

18.765.837



























Nicht realisierter Nettogewinn aus digitalen Vermögenswerten

1.822.201

9.791.003

—

—

—

11.613.204

Nicht realisierter Nettoverlust aus Investments

—

(22.724.996)

—

—

—

(22.724.996)

Nicht realisierter Fremdwährungsgewinn (-verlust)

197.208

—

—

(7.639)

(43)

189.526

Realisierter Fremdwährungsverlust

(89.226)

—

—

—

—

(89.226)





1.930.183

(12.933.993)

—

(7.639)

(43)

(11.011.492)



























Nettoeinnahmen (-verlust) $ 100.680.938 $ 23.687.957 $ (2.632.256) $ (2.372.749) $ (5.601.036) $ 113.762.854



Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Geschäftsbereiche, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP bis zum 30. Juni 2020 zu melden sind:



Handel Principal Investments Asset Management Investment Banking Corporate u. a. Gesamt Gesamte Vermögenswerte $ 187.389.894 $ 226.020.465 $ 2.225.371 $ 1.642.242 $ 18.439.689 $ 435.717.661





























Gesamte Verbindlichkeiten $ 48.624.806 $ 261.433 $ 741.823 $ 53.409 $ 11.139.604 $ 60.821.075



Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP bis zum 31. Dezember 2019 zu melden sind:



Handel Principal Investments Asset Management Investment Banking Corporate u. a. Gesamt Gesamte Vermögenswerte $ 177.226.904 $ 199.678.202 $ 1.415.135 $ 1.102.055 $ 23.356.825 $ 402.779.121

























Gesamte Verbindlichkeiten $ 30.329.154 $ 403.187 $ 1.377.492 $ 96.273 $ 15.468.450 $ 47.674.556

Ausgewählte Angaben zu Informationen über die Vermögenslage

Der Zeitwert jeder Vermögensklasse pro Bericht erstattendem Bereich von GDH LP bis einschliesslich 30. Juni 2020 beziffert sich wie folgt:





Handel

Principal Investments

Asset Management

Investment Banking

Corporate u. a.

Gesamt Digitale Vermögenswerte:























Kryptowährung $ 112.538.220 $ 49.976.045 $ — $ — $ — $ 162.514.265 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte

8.298.708

—

—

—

—

8.298.708 Investments:























Pre-ICO

—

5.757.329

—

—

—

5.757.329 Wandelanleihen

—

7.262.076

—

—

—

7.262.076 Vorzugsaktien

—

81.531.470

—

—

—

81.531.470 Stammaktien

—

28.631.022

—

—

—

28.631.022 LP/LLC-Beteiligungen

—

52.517.740

—

—

—

52.517.740 Bezugsrechtscheine/Fondsanteile/-aktien

1.488.441

637.237

—

—

—

2.125.678

$ 122.325.369 $ 226.312.919 $ — $ — $ — $ 348.638.288

Der Zeitwert jeder Vermögensklasse pro Bericht erstattendem Bereich von GDH LP bis einschliesslich 31. Dezember 2019 beziffert sich wie folgt:





Handel

Principal Investments

Asset Management

Investment Banking

Corporate u.a.

Gesamt Digitale Vermögenswerte:























Kryptowährung $ 53.882.704 $ 32.098.027 $ — $ — $ — $ 85.980.731 Als Sicherheit hinterlegte digitale Vermögenswerte

8.208.653

—

—

—

—

8.208.653 Investments:























Pre-ICO

—

6.005.114

—

—

—

6.005.114 Wandelanleihen

—

5.255.579

—

—

—

5.255.579 Vorzugsaktien

—

75.703.153

—

—

—

75.703.153 Stammaktien

—

32.476.631

—

—

—

32.476.631 LP/LLC-Beteiligungen

—

38.120.805

—

—

—

38.120.805 Bezugsrechtscheine/Fondsanteile/-aktien

—

602.138

—

—

—

602.138

$ 62.091.357 $ 190.261.447 $ — $ — $ — $ 252.352.804

Diese Pressemitteilung sollte in Zusammenhang mit den folgenden Dokumenten gelesen werden: (i) Managementdiskussion und -analyse sowie Konzernabschlüsse von GDH LP für den Dreimonatszeitraum bzw. den Sechsmonatszeitraum, der am 30. Juni 2020 abgeschlossen war, sowie die (ii) Managementdiskussion und -analyse und Konzernabschlüsse von GDH Ltd. für den Dreimonatszeitraum bzw. den Sechsmonatszeitraum, der am 30 Juni 2020 abgeschlossen war (zusammen als „Konzernabschlüsse" und „MD&As" bezeichnet), die bei SEDAR unter folgendem Link eingereicht wurden: www.sedar.com.

Informationen zu GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)

Der einzige wesentliche Vermögenswert der Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. Bei GHD LP handelt es sich um ein diversifiziertes Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Investmentmanagement in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassendes Know-how rund um Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. GDH LP ist aktuell in vier ausgewiesenen Geschäftsfeldern tätig: Handel, Asset Management, Principal Investments und Investment Banking. Michael Novogratz ist CEO von GDH Ltd. und Komplementär von GDH LP. GDH LP hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Büros in Tokio, Japan, London, England, Hongkong, Jersey City, USA, San Francisco, USA, und auf den Kaimaninseln (eingetragener Geschäftssitz). Weitere Informationen über die Geschäftstätigkeit und Produkte von GDH LP stehen unter www.galaxydigital.io zur Verfügung.

Haftungsausschluss und zusätzliche Informationen

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde seitens der TSXV weder bestätigt noch abgelehnt. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäussert.

Das Unternehmen ist an der TSX über die TSX Sandbox notiert. Die TSX Sandbox ist eine Initiative, die dazu dient, sämtliche Zulassungsanträge zu erleichtern, die ggf. nicht die ursprünglichen Zulassungsanforderungen der TSX erfüllen, allerdings aufgrund von Tatsachen oder Situationen, die für einen bestimmten Emittenten einzigartig sind, eine Notierung an der TSX rechtfertigen. Die TSX hat nach eigenem Ermessen auf die Anforderungen aus Absatz 309(c)(i) ihrer Zulassungsbestimmungen (Kapital in Höhe von C$ 10 Millionen aus einer öffentlichen Aufstockung) verzichtet, die das Unternehmen nicht erfüllt hat, und die Zulassung gemäss der TSX Sandbox bedingt genehmigt. Die Zulassung von Galaxy Digital gemäss der TSX Sandbox erfolgte unter den Bedingungen einer öffentlichen Hinterlegung eines Annual Information Form und einer quartalsweisen Offenlegung aller digitalen Vermögenswerte und Investments an prominenter Stelle, denen das Unternehmen nachgekommen ist und zugestimmt hat, diesen Bedingungen auch künftig nachzukommen. Das Unternehmen wird gemäss der TSX Sandbox für einen Zeitraum von zwölf Monaten notiert bleiben, sofern innerhalb dieses Zeitraums nach der Aufstufung keine schwerwiegenden Compliance-Probleme aufgetreten sind. Des Weiteren ist Galaxy Digital dazu verpflichtet, die folgenden zwei Risikofaktoren offenzulegen, die auch im aktuellen Annual Information Form für das im Jahr 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten sind: (1) Das Unternehmen hat eine begrenzte geschäftliche Historie und seine Geschäftsfelder sind aufstrebend und unterliegen wesentlichen rechtlichen, regulatorischen, operativen und sonstigen Risiken in jeder Rechtsprechung; und (2) der Marktpreis und das Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens waren volatil und werden wahrscheinlich, abhängig von sonstigen Faktoren, Marktschwankungen im Bereich digitaler Vermögenswerte im Allgemeinen oder der digitalen Vermögenswerte, die Galaxy Digital besitzt oder mit denen das Unternehmen handelt, weiterhin einer gewissen Volatilität unterliegen.

Die Performance der Bitcoin Funds und des Index Fund werden von der Performance ihrer jeweiligen Indizes variieren. BLOOMBERG ist ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist ein Warenzeichen von GDCM. Bloomberg Finance L.P. und deren Tochtergesellschaften (zusammen nachfolgend als „Bloomberg" bezeichnet) stehen in keiner Verbindung zu GDCM, dem GBCIF, den Bitcoin Funds und deren jeweiligen Tochtergesellschaften (zusammen nachfolgend als „Galaxy" bezeichnet). Bloombergs Verbindung mit Galaxy bezieht sich auf die Funktion als Verwalter und Berechnungsstelle für den CFIX und den BGCI (zusammen nachfolgend als der „Index" bezeichnet"), bei denen es sich um Eigentum von Bloomberg handelt. Bloomberg und Galaxy übernehmen keine Garantie für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse beziehen. Weder Bloomberg noch Galaxy übernehmen eine explizite oder implizite Garantie in Bezug auf den Index, damit verbundene Daten oder Werte oder mit diesem verbundene Finanzprodukte bzw. ‑instrumente, welche als dessen Bestandteil verwendet werden oder auf diesem basieren (Produkte) oder die aus diesem erzielt werden sollen, und lehnen diesbezüglich ausdrücklich jedwede Gewährleistung für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Bloomberg und deren Lizenznehmer sowie Galaxy und deren jeweilige Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer, tragen, soweit gesetzlich zulässig, keinerlei Haftung oder Verantwortlichkeit für Verletzungen oder Schäden – ob direkt, indirekt, als Folge, zufällig, in Form einer Strafe etc. – oder sonstige Verletzungen oder Schäden, die in Zusammenhang mit dem Index, Daten, Werten oder Produkten, die sich auf diesen beziehen, entstehen, unabhängig davon, ob ihrerseits Fahrlässigkeit oder ein sonstiger Grund vorliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a. Aussagen über das Opportunitätsumfeld im Bereich digitale Vermögenswerte und die Dynamik in der Branche und über die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens bzw. der Personengesellschaft können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen, die sich anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „sollte", „erwarten", „planen", „voraussehen", „schätzen", „beabsichtigen", „weiterhin" oder „der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschliesslich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäftstätigkeiten und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie erwartet entwickeln, dass Schätzungen von Gewinnen und Ausgaben nicht eingehalten werden können oder deutlich niedriger oder höher als erwartet ausfallen, dass sich die Handelsdynamik nicht fortsetzt oder sich die Nachfrage nach Handelslösungen verringert, dass sich die erwartete Beschaffung von Finanzmitteln für Assetmanagement-Produkte verzögert, dass Beratungstransaktionen modifiziert oder nicht abgeschlossen werden können sowie den sonstigen Risiken, die in den MD&As und im Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Jahr enthalten sind. Zu den Faktoren, die verursachen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören u. a. ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, eine Verzögerung oder ein Ausfall der Einführung digitaler Vermögenswerte und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen, eine Verzögerung oder ein Ausfall der Entwicklung der Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder der Gewinnung von Mandaten, ein Unvermögen des Wachstums von verwalteten Vermögenswerten und für Beratungstransaktionen, ein Rückgang der Wertpapiermärkte, eine negative Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei einer Transaktion oder das Unvermögen zum Erhalt einer benötigten behördlichen Genehmigung. Das Unternehmen geht in Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen davon aus, dass keine bedeutenden Ereignisse ausserhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und der Personengesellschaft auftreten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, weshalb Sie sich nicht übermässig auf diese verlassen sollten. Informationen zu Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen und die Personengesellschaft finden sich in den Unterlagen, die Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschliesslich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder bis zu dem Zeitpunkt, der in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben wird, und Galaxy Digital übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, um diese an Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder an das Auftreten unerwarteter Ereignisse anzupassen.

Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

