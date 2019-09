Galaxy Digital gibt Ernennung eines neuen CFO bekannt

NEW YORK, 30. September 2019 /CNW/ - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) („Galaxy Digital" oder „Unternehmen") gibt mit Wirkung vom heutigen Tag die Ernennung von Ashwin Prithipaul zum neuen Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt. Mr. Prithipaul übernimmt diese Position von Donna Milia, die eine Rolle als leitende Beraterin des Unternehmens einnimmt.

Vor seiner Ernennung zum CFO war Prithipaul seit August 2018 als Chief Accounting Officer von Galaxy Digital tätig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, die er in verschiedenen Rollen in der Finanzdienstleistungsbranche gesammelt hat. Vor seinem Eintritt bei Galaxy Digital hielt Prithipaul die Position des Director of Financial Reporting bei Assured Guaranty (NYSE: AGO) inne. Davor war er als ein leitender Manager in den Segmenten Banking und Capital Markets bei PricewaterhouseCoopers in New York und London tätig. Er hat einen Abschluss als B.Sc. in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics und ist Mitglied der Fellow Chartered Accountants.

„Ash hat seit seinem Eintritt bei Galaxy vor einem Jahr hervorragende Arbeit geleistet. Seine umfangreiche Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen sowie in der Finanzberichterstattung wird in den kommenden Jahren erheblich zur weiteren Entwicklung des Unternehmens beitragen", sagte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital. „Wir sind Donna für ihre bedeutenden Beiträge zur Etablierung von Galaxy Digital als ein führendes Unternehmen in der Branche für digitale Assets und Blockchain-Technologie sowie beim Aufbau eines soliden Finanzteams und einer robusten Finanzinfrastruktur dankbar. Die Erfahrung, die Ash als wichtiges Mitglied des Finanzteams von Galaxy Digital bis heute gesammelt hat, sowie die weiterführende Rolle von Donna als leitende Beraterin werden für einen nahtlosen Übergang im Unternehmen sorgen."

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist eine diversifizierte, zahlreiche Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf die Branche für digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisiert. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfolio-Management, Kapitalmärkte, operativer Betrieb, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche: Trading, Asset Management, Principal Investments und Advisory Services. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York City und unterhält Geschäftsstellen in Tokio, in Hongkong, auf den Kaiman-Inseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäftsbereiche und Produkte des Unternehmens sind unter www.galaxydigital.io zu finden.

