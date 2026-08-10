Galaxy Bearings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Galaxy Bearings hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9.40 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.15 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 159.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 5.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch