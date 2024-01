Galaxus erzielt 2023 Rekordumsatz von 2,7 Milliarden Franken

Zürich (awp) - Der Onlinehändler Galaxus ist im vergangenen Jahr kräftig weitergewachsen. Der Umsatz von Digitec und Galaxus stieg um 13,1 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken, wie die Migros-Tochter am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte.

Das ist der höchste Stand in der Firmengeschichte. Den Löwenanteil des Geschäfts machte Galaxus in der Schweiz. In Deutschland und den europäischen Märkten habe man in allen Kategorien kräftig zugelegt und einen Umsatz von 286 Millionen Euro erzielt. Das sei ein Plus von 55,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb der Onlinehändler. Besonders gefragt waren im internationalen Geschäft Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und IT-Produkte.

