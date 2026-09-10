Galaxus baut Lagerkapazitäten mit neuem Standort in Bülach aus

Zürich (awp) - Der Onlinehändler Galaxus baut wegen des wachsenden Bestellvolumens seine Lagerkapazitäten in der Schweiz aus. Anfang September hat die Migros-Tochter im zürcherischen Bülach ein neues Logistiklager mit einer Fläche von 9000 Quadratmetern in Betrieb genommen.

Betrieben wird das Lager an der Schützenmattstrasse vom externen Logistikdienstleister Fiege, wie Galaxus am Donnerstag mitteilte. Derzeit arbeiten dort rund 30 Personen. Bis zum Vollbetrieb Anfang 2027 soll die Zahl auf rund 150 steigen. Die meisten dieser Stellen würden neu für das Galaxus-Geschäft geschaffen.

Der neue Standort ist den Angaben zufolge auf häufig bestellte Produkte wie Batterien, Kaffeekapseln, Windeln, Hafermilch, Kopfhörer oder Druckerpatronen ausgerichtet.

Mit 9000 Quadratmetern ist das neue Lager etwas grösser als ein Fussballfeld, aber deutlich kleiner als das Zentrallager in Wohlen mit rund 120'000 Quadratmetern. Dieses bleibt der wichtigste Logistikstandort von Galaxus, wie es hiess. Künftig sollen rund 10 Prozent des heutigen Bestellvolumens des Zentrallagers im aargauischen Wohlen in Bülach abgewickelt werden.

Weitere Projekte

Galaxus baut sein Logistiknetz auch andernorts aus. Pläne für ein rund 60'000 Quadratmeter grosses Logistikzentrum mit mehr als 500 Arbeitsplätzen in Rafz ebenfalls im Kanton Zürich gab der Onlinehändler Anfang 2026 zwar auf. Stattdessen soll aber ein neues Verteilzentrum im solothurnerischen Egerkingen entstehen. Dort verfügt die Migros bereits über Land beim Autobahnkreuz A1/A2.

Deutlich weiter ist Galaxus im deutschen Neuenburg am Rhein. Dort ging im Oktober 2025 die erste von zwei Lagerhallen in Betrieb. Zusammen sollen sie rund 90'000 Quadratmeter umfassen und auch das Schweizer Geschäft beliefern. Die zweite Halle soll etwa Mitte 2027 den Betrieb aufnehmen. Bis 2030 plant Galaxus am Standort mit rund 1200 Mitarbeitenden.

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