Galaxia SM hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 20.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 35.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Galaxia SM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch