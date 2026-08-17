Galaxia SM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Galaxia SM hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Galaxia SM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.02 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 10.42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch