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13.08.2026 06:37:00
Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.65 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.30 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.050 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatte Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar ein EPS von -0.250 TRY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 87.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.67 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 11.03 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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