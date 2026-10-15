Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar legte Quartalsergebnis vor

Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat sich am 12.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite standen 5.19 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.26 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch