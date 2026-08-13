Galapagos NV (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Galapagos NV (spons ADRs) liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galapagos NV (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Galapagos NV (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von -1.810 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 14.1 Millionen USD, gegenüber 74.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 80.96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch