Galapagos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Galapagos lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12.1 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 81.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch