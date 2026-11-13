Galapagos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Galapagos hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3.070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Galapagos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 89.35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 71.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch