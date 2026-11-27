Galantas Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch