GALA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GALA hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.850 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GALA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13.64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 723.5 Millionen JPY im Vergleich zu 837.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch