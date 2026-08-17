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17.08.2026 06:37:00
GALA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GALA lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 5.31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3.520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 818.9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 670.9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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