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15.09.2026 06:37:00
GAKUJO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
GAKUJO hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
GAKUJO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35.16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22.89 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 3.06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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