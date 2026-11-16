Gakken öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gakken hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17.91 JPY gegenüber 20.28 JPY im Vorjahresquartal.

Gakken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 81.79 JPY. Im Vorjahr hatte Gakken 86.02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 210.38 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 199.12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch