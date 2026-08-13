Gain Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gain Therapeutics veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch