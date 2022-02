Gain Theory von WPP als führender Anbieter von Marketingmessungs- und -optimierungslösungen ausgezeichnet

NEW YORK, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gain Theory , ein globales Unternehmen für vorausschauende Beratung, das das Wachstum ambitionierter Marken beschleunigt, wurde als Leader in The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q1 2022, aufgeführt.



Die Forrester MMO Wave bewertet und vergleicht die wichtigsten Anbieter von Marketingmessungen und -optimierungen in Bezug auf das aktuelle Angebot, die Strategie und die Marktpräsenz. Forrester kategorisiert Anbieter entweder als Leaders, Strong Performers, Contenders oder Challengers.

Der Forrester-Bericht besagt, dass "grosse globale Unternehmen mit komplexen Marketingbudgets auf der Suche nach High-Touch-Services Gain Theory auf ihre engere Auswahlliste setzen sollten" und stellt fest, dass das "Serviceangebot von Gain Theory im Wettbewerb wirklich herausragt".

Gain Theory erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei 13 Kriterien, die in der Bewertung als überlegen im Vergleich zu anderen Anbietern definiert wurden. Zu den höchsten Punktzahlen von Gain Theory gehören die Use-Case-Kriterien "Brand Portfolio Management", "Omnichannel Marketing Strategy and Planning" und "Insights Driven Business". Volle Punktzahl erhielt Gain Theory auch in den Kriterien "Unified Measurement Methodology", "Marketing Strategy Consulting", "Business Strategy Consulting" und "Change Management Consulting".

Bemerkenswert ist die höchstmögliche Bewertung für Gain Theory in "Unified Measurement Methodology". In dem Bericht heisst es: "Der langfristige Ansatz von Gain Theory besteht darin, seine Planungs- und Optimierungsempfehlungen durch die Einbeziehung von mehr Kundenverhalten und Datensignalen voranzutreiben."

In Bezug auf die Fähigkeit von Gain Theory, Ratschläge zu unternehmensweiten Hebeln für das Geschäftswachstum zu geben, wurden auch Bestnoten im Kriterium "Business Strategy Consulting" vergeben, das die Fähigkeit der Anbieter bewertete, ihre Mess- und Optimierungsfähigkeiten in Bereichen wie Kundenabwanderungsanalyse, Preisanalyse, Nachfragegenerierungsanalyse und anderen funktionalen Erkenntnissen anzuwenden.

"In einer Zeit beispielloser Veränderungen und Unsicherheiten benötigen Unternehmen einen ganzheitlicheren und zukunftsorientierten Ansatz zur Beschleunigung des Wachstums. Wir haben es unseren Kunden ermöglicht, dies zu tun, indem wir intelligente Geschäftsstrategien aktiviert haben, die Rückblick, Einsicht und Voraussicht miteinander verschmelzen. Wir freuen uns über unsere Position als Leader im Forrester's Wave Report,” so Manjiry Tamhane, CEO von Gain Theory Global. "Dies bestätigt uns den einzigartigen Wert, den wir unseren Kunden weltweit bieten, und die darauf vertrauen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, das Komplexe schnell vereinfachen und letztendlich einen bedeutenden Beitrag zu ihrer Geschäftsleistung leisten."

Über Gain Theory

Gain Theory ist ein globales Unternehmen für vorausschauende Beratung, das sich auf die Beschleunigung des Wachstums ambitionierter Marken konzentriert.

Unsere Experten für Daten, Advanced Analytics, Technologie und Beratung vereinen Rückblick, Einblick und Voraussicht, um Investitionsentscheidungen zu verbessern und schnelles Wachstum zu ermöglichen.

Unsere preisgekrönten Lösungen und unser hochspezialisiertes vertikales Know-how sind in 62 Märkten erhältlich und unterstützen Kunden über vier Mess- und Optimierungssäulen hinweg: Grundlagen für Wachstum, Datenexzellenz, Wachstumsbeschleuniger und Aktivierung für Wachstum.

Um sich auf das zu konzentrieren, was für Kunden am wichtigsten ist, bewertet der proprietäre Marketing-Effektivitätsindex von Gain Theory die Marketing-Effektivitätsreife und setzt Benchmarks – und ermittelt kritische Lücken, die einem beschleunigten Wachstum im Wege stehen. Der Marketing-Effektivitätsindex baut auf Daten auf und vergleicht Sektoren und Branchen mit Benchmarks, um die Prioritäten der Transformations-Roadmap mit Informationen zu versorgen.

Gain Theory ist eine WPP-Agentur (NYSE: WPP).????

Erfahren Sie mehr unter www.gaintheory.com und folgen Sie unseren sozialen Kanälen über LinkedIn oder Twitter .

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Claudia Sestini

Global CMO, Gain Theory

claudia.sestini@gaintheory.com