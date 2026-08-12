Gaia A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gaia A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch