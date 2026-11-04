Gaia A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gaia A veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 22.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gaia A 25.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch