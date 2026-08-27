Gabriel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gabriel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11.90 DKK gegenüber 13.80 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Gabriel im vergangenen Quartal 133.0 Millionen DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gabriel 128.6 Millionen DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch