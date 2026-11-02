Gabriel India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gabriel India präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gabriel India 4.81 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.08 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gabriel India einen Umsatz von 11.80 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch