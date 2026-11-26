Gabriel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.90 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gabriel ein Ergebnis je Aktie von -6.400 DKK vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Gabriel mit einem Umsatz von insgesamt 142.4 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125.9 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 13.12 Prozent gesteigert.

Gabriel vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13.300 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.00 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 538.70 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 515.97 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch