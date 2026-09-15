GA technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GA technologies hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GA technologies einen Umsatz von 58.75 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch