G5 Entertainment AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

G5 Entertainment AB hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.71 SEK. Im Vorjahresviertel hatte G5 Entertainment AB 0.880 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18.75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 188.2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 231.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch