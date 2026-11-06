G5 Entertainment AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

G5 Entertainment AB hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.97 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.73 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 186.2 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 18.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem G5 Entertainment AB 228.6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch