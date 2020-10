G2S2 Capital Inc. annonce un investissement dans le fonds de placement immobilier Cominar

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW/ - G2S2 Capital Inc. (« G2S2 ») annonce aujourd'hui qu'elle a augmenté sa participation dans les parts (« parts ») du Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») à plus de 10% des parts en circulation de Cominar.

Le 28 octobre 2020, G2S2 a acquis 600 000 parts de Cominar par l'entremise des installations du système alternatif Chi-X au prix de 7,30$ l'unité (l' « acquisition »), représentant 0,34% des parts en circulation. Avant l'acquisition, G2S2 détenait et exerçait le contrôle sur un total de 18 245 100 parts de Cominar, représentant 9,99% des parts en circulation. Après l'acquisition, G2S2 détient et exerce le contrôle sur un total de 18 845 100 parts de Cominar, représentant 10,33% des parts en circulation.

G2S2 a acquis les parts à des fins d'investissements. G2S2 peut, de temps à autre, selon les conditions du marché et d'autres conditions, augmenter ou diminuer sa participation, son contrôle ou sa direction sur les parts de Cominar par des transactions de marché, des transactions privées ou autrement.

En accord avec Règlement 62-103 - Le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, G2S2 a déposé un rapport d'alerte concernant ces transactions sur le système d'analyse et de révision des documents électroniques (SEDAR) à l'adresse www.sedar.com sous le profil d'émetteur de Cominar. Le siège social de Cominar est situé au 2820, boulevard Laurier, bureau 850 Québec, Québec G1V 0C1.

À propos de G2S2

G2S2 Capital Inc. est une société d'investissement privée axée sur la création de valeur dans une variété d'entreprises avec un horizon à long terme. G2S2 est incorporé en vertu des lois du Canada. G2S2 est contrôlé par George et Simé Armoyan.

SOURCE G2S2 Capital Inc.