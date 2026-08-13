G2R hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

G2R hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 170.04 KRW gegenüber -38.000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 102.77 Milliarden KRW gegenüber 99.00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch