G2R: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

G2R hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 361.87 KRW. Im Vorjahresviertel waren 213.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87.48 Milliarden KRW – eine Minderung von 5.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 92.19 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch