G2 dévoile les sociétés de logiciels les mieux cotées en Asie-Pacifique

Alors qu'elle s'apprête à ouvrir un nouveau bureau à Singapour, augmentant ainsi son investissement dans la région, G2 met en lumière les meilleurs éditeurs de logiciels en Asie-Pacifique

SINGAPOUR, 8 octobre 2019 /CNW/ - G2.com (anciennement G2 Crowd), le plus grand marché B2B du monde consacré aux logiciels et services, un marché de technologies qui aide les entreprises à prendre des décisions d'achat plus judicieuses, a lancé aujourd'hui son premier palmarès Best Software Companies in Asia Pacific (les meilleures éditeurs de logiciels en Asie-Pacifique (APAC)). Ce classement, qui annonce le nouveau bureau de G2 à Singapour, prend en compte les évaluations de logiciels données par les utilisateurs G2 de la zone APAC, soit plus de 39 000 avis examinant près de 400 éditeurs de logiciels desservant l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Chris Perrine, vice-président, APAC, chez G2, qui dirige les efforts d'expansion de G2 dans la région APAC, est appelé à faire grandir sa présence sur le territoire. Le nouveau bureau, situé au cœur du quartier central des affaires de Singapour, ouvre ses portes en novembre.

Voici les dix premiers éditeurs de logiciels de la région APAC, selon les avis des utilisateurs validés par G2 :

1. MongoDB - MongoDB, la base de données de nouvelle génération, aide les entreprises à transformer leurs activités à l'aide des données.

Score de satisfaction APAC de G2 : 92,0

2. ActiveCampaign - ActiveCampaign, logiciel d'automatisation du marketing, permet aux entreprises de communiquer avec les clients et susciter, par ce dialogue, leur intérêt.

Score de satisfaction APAC de G2 : 91,3

3. Slack - Slack est une composante de la suite de technologies d'entreprise qui regroupe les personnes, les données et les applications.

Score de satisfaction APAC de G2 : 90,0

4. Asana - Asana, un logiciel de gestion de projets, aide les équipes à organiser et à gérer tout leur travail.

Score de satisfaction APAC de G2 : 90,0

5. Shopify - Shopify est la principale plateforme de commerce électronique omnicanal. Avec ce logiciel, les propriétaires d'entreprises peuvent concevoir, configurer et gérer leurs magasins.

Score de satisfaction APAC de G2 : 88,7

6. Zoom - Zoom permet aux entreprises et organisations de réunir leurs équipes dans un environnement non frictionnel, les aidant ainsi à mieux travailler et à accomplir davantage.

Score de satisfaction APAC de G2 : 88,3

7. MuleSoft - MuleSoft fournit la plateforme d'intégration la plus utilisée pour connecter les applications SaaS et d'entreprise.

Score de satisfaction APAC de G2 : 87,9

8. UiPath - UiPath propose la plateforme RPA d'entreprise la plus avancée sur le marché.

Score de satisfaction APAC de G2 : 87,7

9. Symantec - Symantec, le leader mondial de la cybersécurité nuagique, aide les organisations, les administrations publiques et les particuliers à sécuriser leurs données essentielles.

Score de satisfaction APAC de G2 : 87,4

10. Freshworks - Freshworks fournit aux organisations des solutions SaaS d'engagement client, des logiciels CRM (gestion de la relation client) auclavardage en direct, qui permettent aux professionnels du soutien, de la vente et du marketing du de communiquer facilement avec les clients et de collaborer avec leurs coéquipiers.

Score de satisfaction APAC de G2 : 87,2

Tous les scores servant à établir le classement G2, Best Software Companies in Asia Pacific, ont été calculés à l'aide des algorithmes de satisfaction client et de présence sur le marché, méthodes propriétaires de G2 expliquées plus en détail ici .

Offrant plus de 900 000 avis d'utilisateurs à l'échelle mondiale, plus de 90 000 produits et plus de 1 700 catégories de technologie et de services, G2 est le plus grand marché de technologies B2B au monde. Grâce à cette position dominante, qui sera confortée par son nouveau bureau à Singapour, G2 deviendra bientôt une autorité mondiale dans le domaine des logiciels de gestion.

« L'expansion mondiale est une priorité absolue pour G2 », a déclaré Chris Perrine, vice-président, Asie-Pacifique, chez G2.

« En effet, en ouvrant notre nouveau bureau à Singapour en novembre et en publiant le classement des meilleurs éditeurs de logiciels en Asie-Pacifique, nous augmentons non seulement notre investissement dans la région, mais aussi notre capacité d'aider les entreprises à découvrir, à évaluer et à prendre en main le bon logiciel.

« L'investissement de G2 dans la région Asie-Pacifique marque une étape déterminante dans la réalisation de notre objectif, celui de venir en aide aux entreprises qui souhaitent prendre de meilleures décisions d'achat de logiciels et d'apporter la transparence à l'industrie du logiciel à l'échelle mondiale. »

À propos de G2.com (anciennement G2 Crowd)

G2.com, dont le siège se trouve à Chicago, est en train de révolutionner la façon dont les entreprises découvrent, achètent et gèrent des logiciels et des services. Plus de trois millions d'utilisateurs mensuels font confiance à G2 pour trouver et acheter le meilleur logiciel qui convient à leur entreprise. La plateforme compte 900 000 avis et bénéficie d'un financement total de 100 millions de dollars investis par IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, des leaders et fondateurs de l'industrie. G2 compte parmi ses clients IBM et Zoom. Son financement le plus récent, d'un montant de 55 millions de dollars, recueilli en octobre 2018 dans le cadre d'une levée de série C, a été suivi des acquisitions de Siftery et d' Advocately .

